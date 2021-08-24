Черкесск, 24 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В крупном ДТП, произошедшем 23 августа в Карачаево-Черкесии, погибли два человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — несовершеннолетняя девочка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП

Происшествие произошло днем на въезде в аул Новая Джегута. Лоб в доб столкнулись ВАЗ-21 310 и «Лада Приора». Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд водителя «Нивы» на встречку.

«В результате происшествия погибли двое пассажиров из «Приоры», один из них несовершеннолетняя девочка. Четыре человека получили травмы»,— сообщили в пресс-службе МВД.

При этом, в ведомстве отметили, что во время доставления пострадавших в больницу одна из «скорых» попала в ДТП на улице Октябрьской в городе Черкесске и раненых пришлось перегружать на другую машину.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: В Дагестане задержан водитель, совершивший ДТП, в котором погиб полицейский