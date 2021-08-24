Сочи, Краснодарский край, 24 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Сочи взрослый мужчина, передвигаясь на самокате, совершил наезд на маленького мальчика, и попытался скрыться. Задержать его помогли отец пострадавшего мальчика и очевидцы. Видео появилось в социальных сетях.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Прогулка на самокатах

«Человек на самокате сбил ребенка 1,9 лет. После чего пытался скрыться. Отец ребенка догнал обидчика, пробежав за ним два квартала и то, с помощью недобродушных людей, которые помогли задержать его», — прокомментировал в соцсетях автор видео.

По информации УВД по городу Сочи, отделом полиции Центрального района проводится проверка, назначено проведение судебной медицинской экспертизы, по итогу будет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщили «Кубанские новости».