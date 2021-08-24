Токио, 24 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Компания Infiniti представила обновленный внедорожник QX80 2022 модельного года, который оснащён 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Infiniti Infiniti QX80

Экран будет установлен на центральной консоли. Ранее была представлена Nissan Armada с таким же дисплеем.

Кроме того, Infiniti QX80 получил унифицированную электронную начинку, а также новый дизайн блоков микроклимата. На приборной панели новинки все также располагаются аналоговые циферблаты спидометра и тахометра. А вот между ними установлен семидюймовый дисплей бортового компьютера.

Экстерьер внедорожника не поменялся. Технические характеристики также остались прежними. Рестайлинговый Infiniti QX80 может появится в России, однако сроки пока неизвестны.

Напомним, компания Infiniti проводила обновление QX80 в 2014 и 2017 годах. Затем в 2019 году модель получила модернизированный интерьер. В салоне были установлены два экрана на центральной консоли.

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