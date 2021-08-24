Москва, 24 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Москве для родителей организовали трансляции из отделений реанимации и патологии новорождённых, сообщил 24 августа мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Kremlin.ru В роддоме

Он рассказал, что в Москве в год рождается более 120 тыс. детей. В абсолютном большинстве случаев матери с детьми выписываются из роддома домой.

«Но случается и так, что недоношенный ребеночек должен задержаться в роддоме, а мама по объективным причинам не может находиться все время рядом, — рассказал мэр. — На этот случай по просьбам родителей мы организовали видеотрансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных».

Собянин уточнил, что проект реализуется в виде пилотного в перинатальном центре ГКБ №24.