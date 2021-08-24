Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Действия военных в Мьянме вызывают озабоченность у Вашингтона. Об этом 24 августа в ходе выступления в Сингапуре с докладом о взглядах США на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) заявила вице-президент США Камала Харрис.

Мьянма KX Studio

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«Мы крайне встревожены действиями военной хунты в Мьянме, осуждаем происходящее там насилие и репрессии», — подчеркнул Харрис.

При этом она выразила поддержку со стороны США местных жителей в их борьбе за возвращение страны на путь демократии.

Кроме того, вице-президент надеется, что «и другие государства ИТР поддержат позицию США по данном вопросу».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2021 года военные Мьянмы объявили о введении режима чрезвычайной ситуации сроком на один год после ареста президента страны. Отмечалось, что задержания президента Мьянмы и министра иностранных дел страны прошли в ответ на фальсификации, допущенные на прошедших выборах. С этого периода в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более 960 человек.

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