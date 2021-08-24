Сеул, 24 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён провёл встречу со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

В ходе рабочего завтрака представители двух стран обменялись мнениями по сложившейся ситуации на Корейском полуострове, а также обсудили пути возобновления диалога и сотрудничества с КНДР в кратчайшие сроки.

Отметим, что в накануне представитель США встретился со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, с которым обсудил совместные усилия для возобновления диалога и снижения напряженности в регионе.