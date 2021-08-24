В Приморье начали вакцинировать от COVID-19 иностранцев
Владивосток, 24 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Учреждения здравоохранения Приморского края начнут делать гражданам других стран прививки от COVID-19. Для иностранцев услуга будет платной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе правительства края.
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Стоимость прививки «Спутник Лайт» для тех, кто не является гражданами России, составит 1100 рублей. Вакцинироваться они смогут только однократно. Прививочная кампания для иностранцев начнётся в ближайшее время, с поступлением новой партии вакцины на территорию региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 11 августа было выделено 41,4 тыс. доз вакцины «Спутник лайт» для вакцинации на платной основе иностранных жителей города от коронавирусной инфекции.