Владивосток, 24 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Учреждения здравоохранения Приморского края начнут делать гражданам других стран прививки от COVID-19. Для иностранцев услуга будет платной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе правительства края.

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Стоимость прививки «Спутник Лайт» для тех, кто не является гражданами России, составит 1100 рублей. Вакцинироваться они смогут только однократно. Прививочная кампания для иностранцев начнётся в ближайшее время, с поступлением новой партии вакцины на территорию региона.

«Вакцинация иностранцев, находящихся на территории России, — это ожидаемая мера. Иностранные граждане давно изъявляли желание привиться вакцинами российского производства, теперь они такую возможность получили. Чуть ранее мы провели вакцинацию персонала иностранных дипмиссий, расположенных в Приморье», — отметил руководитель агентства международного сотрудничества края Алексей Старичков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 11 августа было выделено 41,4 тыс. доз вакцины «Спутник лайт» для вакцинации на платной основе иностранных жителей города от коронавирусной инфекции.