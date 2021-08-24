Чита, 24 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 24 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты уже 309 623 человека. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

NIAID Вакцинация

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Завершили вакцинацию 265 842 человека (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной).

За прошедшие сутки первую аппликацию инъекции получили 1912 жителей региона, завершена вакцинация у 3891 человека.

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