Москва, 24 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Стоимость строительства частной железной дороги от Эльгинского месторождения (Якутия) до Охотского моря (Эльга — Чумикан), а также строительство там порта оценивается в 97,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на письмо генерального директора «Эльгауголь» Александра Исаева заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Отмечается, что 37,3 млрд рублей будет стоить непосредственной железная дорога, 28,4 млрд рублей будет потрачено на закупку и доставку на место подвижного состава, ещё 31,4 млрд рублей будет стоить строительство порта у посёлка Чумикан.

Таким образом, один километр железной дороги оценили в 74,6 млн рублей. Вместе с тем, как сообщил изданию источник в РЖД, стоимость постройки одного километра при проектировании развития участков Восточного полигона (включает БАМ и Транссиб) варьируется в диапазоне от 300 млн до 600 млн рублей.

Как отмечается в письме, капитальные затраты на строительство железнодорожной линии сформированы исходя из нормативов для инфраструктуры необщего пользования, что обеспечивает удельные показатели проекта существенно ниже, чем значения, применяемые при проектировании и строительстве РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, Эльга — крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд тонн по стандарту JORC.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев на деловой сессии «Транспортный каркас экономики» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о важнейших для Северо-Востока страны транспортных проектах.

По его словам, транспортный каркас страны, его укрепление невозможны без развития транспортной связанности. В Якутии в последние годы делается очень много. В Якутии в последние годы делается очень много. Построены тысячи км железных и автомобильных дорог. Только за прошлый год в республике отремонтировано 500 с лишним км автомобильных дорог разного значения.

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