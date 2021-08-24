Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 24 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. На Ямале ПАО «Передвижная энергетика» была уличена в нарушении промышленной безопасности при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Передвижная-энергетика.рф Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика»

Установлено, что на электростанции филиала ПАО «Передвижная энергетика» в Лабытнанги эксплуатируется опасный производственный объект — склад горюче-смазочных материалов, в состав которого входят резервуары для хранения аварийного запаса резервного дизельного топлива.

Техническое состояние резервуаров имеет недостатки. Обществом не реализованы мероприятия, отраженные в заключениях экспертиз промышленной безопасности, при которых допускается дальнейшее использование резервуаров. Природоохранный прокурор внёс представление руководителю организации об устранении нарушений. Но мероприятия не были исполнены.

Бездействие ПАО «Передвижная энергетика» создаёт угрозу вреда гражданам и ущерба окружающей среде, отметили в прокуратуре. В суд было направлено исковое заявление с требованиями реализовать мероприятия по устранению дефектов резервуаров и приведению их технического состояния в соответствие с требованиями промышленной безопасности. Суд удовлетворил иск прокуратуры.