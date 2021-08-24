Чебоксары, 24 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Смог опасен для здоровья человека, поэтому в случае задымления рекомендуется закрыть окна, чаще пить воду и при необходимости использовать специальные маски. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Чувашии со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Елену Наумову.

ИА REGNUM 24 августа 2021 года. Задымление в Новоюжном районе Чебоксар

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Сегодня, 24 августа, дым от лесных пожаров в соседней Марий Эл достиг Чебоксар и Новочебоксарска. Из-за изменения направления ветра два города накрыло смогом и запахом гари.

Елена Наумова напоминает, что дым и смог от пожаров могут нанести вред здоровью:

«При вдыхании дыма человеком он может повредить бронхи и лёгкие, а также нарушить газообмен в организме. Особенно вреден смог для людей, которые страдают бронхиальной астмой и другими заболеваниями органов дыхания».

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике приводит основные меры профилактики.

1. Не находиться на воздухе рано утром, когда смог особенно силен.

2. Нужно почаще пить воду, чтобы не допустить обезвоживания.

3. При усилении запаха гари нужно использовать специальные маски и марлевые повязки.

4. Ограничить физические нагрузки.

5. Плотно закрыть окна и двери. Если окна негерметичны, то стоит делать завесы из влажной ткани.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время из-за лесных пожаров объявлены режимы чрезвычайной ситуации в Марий Эл, Мордовии и Нижегородской области. В Марийской Республике огнём пройдено более 1,3 тыс. гектаров лесных площадей, в Мордовии сгорело 8,25 тыс. гектаров леса.