Онгудайский район, Алтай, 24 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку по факту нанесения туристами надписей на скалах в Горном Алтае. Видео происшествия ранее снял местный житель и выложил в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы в инстаграм Чагина Таханова instagram.com/t_chagin/ «Оставляем память... в истории... для поколений»

«Прокуратурой Республики Алтай организована проверка по видеоролику, размещенному в социальной сети Инстаграм, из которой усматривается, что туристы наносят надпись на скалах», — отметили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошёл недалеко от местности Чуй-Оозы в Онгудайском районе вдоль Чуйского тракта.

Как отмечается, по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, автор видео поинтересовался у разрисовывавших скалы туристов, для чего они это делают. Мужчина ответил, что они таким образом оставляют память в истории.