Вашингтон, 24 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Секрет уникального звучания скрипок знаменитого итальянского мастера 17−18 века Антонио Страдивари раскрыли ученые. Об этом 24 августа сообщает Daily Mail.

Цитата из к/ф «Визит к Минотавру». Реж. Эльдор Уразбаев. 1987. СССР Антонио Страдивари (Сергей Шакуров)

Отмечается, что ученые из Тайваньского национального университета и Техасского университета A&M провели новое исследования, в котором принимал участие Джозеф Нагивари, еще 40 лет назад сделавший предложение о том, что уникальное звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери связано с химией.

Как выяснили исследователи, мастера покрывали древесину для своих инструментов специальным химическим составом, в который входили квасцы, бура, медь, известковая вода (или раствор гидроксида кальция) и цинк.

«Возможно, мастера поняли, что используемые ими соли придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические достоинства. Свои методы они хранили в секрете, поскольку тогда еще не было патентов», — рассказал Нагивари.

При этом он отметил, что необходимо провести еще несколько исследований для того, чтобы выяснить конкретное влияние химических веществ на звучание музыкальных инструментов.

Напомним, в настоящее время в мире сохранилось примерно 650 инструментов работы Антонио Страдивари, включая около 450 скрипок.