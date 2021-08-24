Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Свердловской области продлили до вечера 26 августа предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

Смог

До 20:00 26 августа (время местное) в регионе будут действовать погодные условия, которые способствуют накапливанию вредных примесей в воздухе. Жара сопровождается отсутствием ветра.

Ранее ожидалось, что в начале третьей декады августа дожди и ветер рассеют смог, однако этого не случилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают полыхать крупные лесные пожары.

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