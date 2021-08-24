Иркутск, 24 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. 1 сентября 2021 года в школах Приангарья сядут за парты 35,5 тысячи первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Светлана Шаповалова 1 сентября

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Всего в школы Иркутской области в новом учебном году придут 341,2 тысячи обучающихся. Численность воспитанников детских садов в новом учебном году составит 143,6 тысячи детей от 1 года до 7 лет.

По программам среднего профессионального образования приступят к обучению около 50 тысяч студентов, из них — 12,4 тысячи первокурсников.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае неблагоприятных погодных условий День знаний в Иркутской области перенесут в помещение школы, исключая массовое скопление обучающихся. Для остальных параллелей 1 сентября в школах пройдут классные часы.

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