В Башкирии устанавливают причины гибели слесаря
Уфа, 24 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования устанавливают в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.
Otkat.od.ua
Ток
Сообщается, что 20 августа 23-летний работник филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» проводил техническое обслуживание внутридомового газового оборудования на улице Лесная в г. Уфе.
По предварительной информации, он получил удар электрическим током. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.
Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предприятие оштрафовали после нападения быка на животновода.