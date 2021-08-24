Уфа, 24 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования устанавливают в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Otkat.od.ua Ток

Сообщается, что 20 августа 23-летний работник филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» проводил техническое обслуживание внутридомового газового оборудования на улице Лесная в г. Уфе.

По предварительной информации, он получил удар электрическим током. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предприятие оштрафовали после нападения быка на животновода.