Оренбург, 24 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата в январе-июне 2021 года составила 37 301,8 рубля, что на 7,5% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 1,3%, сообщает Оренбургстат.

Деньги

Самую высокую зарплату получают работники организации, занятых добычей полезных ископаемых — 68 999,9 рубля. Самая низкая зарплата — у сотрудников организаций, работающих в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 20 381,5 рубля.

Добавим, среднемесячная номинальная заработная плата оренбуржцев в январе-мае 2021 года составляла 36 670 рублей.