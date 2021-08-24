Москва, 24 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. При выборе школьных ранцев и портфелей и рюкзаков обязательно следует смотреть на маркировку. Она должна содержать информацию о возрасте ребёнка, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

m01229 Рюкзак

Вес портфелей, рюкзаков и ранцев без учебников для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов и для учащихся средних и старших классов — не более 1 кг.

Также важны размеры портфелей, рюкзаков и ранцев школьников начальных классов: — длина (высота) — 300 — 360 мм, ширина — 60 — 100 мм. Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

ИА REGNUM ранее сообщало, Родителям напомнили, как правильно подобрать школьную форму.

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