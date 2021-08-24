Саратов, 24 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Саратовской области показатель готовности к отопительному сезону составляет 78%, заявил накануне губернатор региона Валерий Радаев.

Отопительный сезон

Полностью готовы к отопсезону Новобурасский и Ртищевский районы, а также поселок Михайловский. Низкие показатели готовности отмечаются в Балтайском, Воскресенском, Духовницком, Ершовском, Марксовском, Советском районах и ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Светлый.

Перед муниципалитетами поставлена задача в этом году получить паспорта готовности к отопительному сезону. В 2020 году этот документ так и не получили восемь районов и город Саратов, подчеркнул губернатор.

Как сообщает ИА REGNUM, в Коми план по подготовке котельных к отопительному сезону выполнен на 74%, теплосетей — на 84%, водопроводных сетей — на 86%. В муниципалитетах региона к зиме заменили 23,73 км ветхих тепловых сетей и 19,03 км водопроводных.

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