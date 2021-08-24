Москва, 24 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Количество лесных пожаров в России за сутки уменьшилось на 117, сообщает 24 августа пресс-служба Авиалесохраны.

Pixabay.com Лесной пожар

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Лесные пожары удалось ликвидировать в 22 регионах РФ. Пройденная огнём площадь в этих случаях составила 178 034 га.

По состоянию на начало суток 24 августа в России действовало 176 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению. Больше всего таких пожаров в Свердловской области — 37, Якутии — 32 и Иркутской области — 14.

В тушении участвуют 8950 человек, привлечено 1837 единиц техники и 21 воздушное судно. Еще 62 воздушных судна наблюдают за лесопожарной обстановкой.

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