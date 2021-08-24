Иркутск, 24 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Иркутской области ежедневно выявляют сотни новых носителей коронавируса, новый учебный год вообщеобразовательных учреждениях региона начнётся в обычном режиме. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Permkrai.ru Школа

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По словам министра образования Иркутской области Максима Парфёнова, школьные линейки, посвященные 1 сентября, рекомендовано проводить только для первых и одиннадцатых классов на открытом воздухе.

В случае неблагоприятных погодных условий праздник перенесут в помещение школы, исключая массовое скопление обучающихся. Для остальных параллелей 1 сентября в школах пройдут классные часы, посвященные Дню знаний.

В условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области работа всех образовательных организаций в новом учебном году предполагает особый порядок функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами.

«Это входящая термометрия, санитарные уборки в помещениях, проветривания. За каждым учебным классом по возможности будет закреплено отдельное помещение, расписание занятий разработано с целью максимального разобщения детей из разных классов, ограничат проведение массовых мероприятий.

Сейчас активно продолжается вакцинация среди педагогических работников, на которых лежит высокая социальная ответственность», — отметил Максим Парфёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 24 августа число умерших пациентов в Приангарье достигло 4451 человек, причём 17 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 95 382 человека (+398 за минувшие сутки).

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