Уфа, 24 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Волонтеров призывают помочь в тушении лесного пожара рядом с деревнями в Башкирии. Об этом 23 августа сообщил глава Зианчуринского района республики Дамин Юланов на своей странице в социальных сетях.

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар в деревне Кучеры

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По его словам, почти двенадцать часов более 120 огнеборцев, волонтеров тушили пожар около деревень Агурда, Биштиряк, Казанка. При этом было задействовано восемь единиц пожарной техники и 15 тракторов.

«Пока справиться не удалось, однако на месте закреплены дежурные, по-прежнему ведётся опахивание мест горения. С утра в район прибудет подкрепление, продолжит работу аэрогруппа и волонтеры — более 200 человек», — сообщил Юланов.

Глава района также отметил, что волонтерский штаб организован в здании школы в деревне Казанка. Он также призвал всех, кто хочет помочь, активно подключаться к тушению пожаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжают бушевать 12 лесных пожаров.