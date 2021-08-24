Сухум, 24 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В городе Очамчира (Абхазия) члены археологической экспедиции обнаружили захоронение, в котором находился свинцовый саркофаг. Об этом агентству «Абхазия-Информ» 23 августа сообщил директор Абхазского государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа, который является одним из руководителей экспедиции.

Археология

Он рассказал журналистам, что находка является уникальной, так как впервые в Абхазии нашли свинцовый саркофаг. Предварительный анализ данных показал, что артефакту около 1,5 тыс. лет. Вероятно, в могиле был захоронен священнослужитель или представитель знати.

По словам Джопуа, саркофаг теперь находится в специальном помещении. Его вскроют после того, как находку изучат специалисты.

Стоит отметить, что раскопки в Очамчырском районе ведёт совместная российско-абхазская экспедиция. Работы продолжаются третье лето на месте, где ранее находился греческий город Гюэнос. Самое раннее упоминание о нём датируется VI веком до нашей эры. Последний раз там проводили раскопки в 1984 году.