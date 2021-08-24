Киев, , 09:01 — REGNUM При сохранении на Украине того политического курса, которому она следовала в течение 30 лет независимости, страну ожидает распад. Такое мнение 24 августа высказал украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в своей статье для издания «Главред».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Итоги 30 лет независимости Украины довольно нерадостные. Ведь Украина — единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у нее был в 1991 году. Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко», — отмечает автор материала.

Также он указывает, что, несмотря на наличие отличных стартовых индустриально-аграрных возможностей у страны, в данный момент Украина становится аграрно-сырьевым придатком стран «золотого миллиарда» и ей «нечем похвастаться» в сфере политики и экономики, а население снизилось с 52 до 35−37 млн человек.

«Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью — это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», — добавляет Золотарев.

При этом он считает, что украинское государство основывается на УССР с большим количеством социальных гарантий, но теперешняя украинская экономика этому не соответствует и потому, по мнению политолога, «вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства».

Кроме этого, автор статьи поясняет, что все беды Украины происходят от того, что ее политическая элита считает независимость и власть инструментом для личного обогащения и потому уже «доигралась» до потери территорий и конфликта в стране.

«Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает», — указывает Золотарев, добавляя, что, по его мнению, ситуацию еще можно исправить.

«Есть масса примеров стран, которые начинали свой путь в куда более худших стартовых условиях, нежели те, в которых находится нынешняя Украина, но, тем не менее, они становились примерами успешного экономического и социального развития. Вопрос заключается, прежде всего, в наличии политической воли у политической и деловой элиты», — заключает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия сможет обойтись без транзита газа через Украину, если в Киеве откажутся от такой возможности.