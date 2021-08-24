Барнаул, 24 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 24 августа 2021 года от коронавируса привились 601 107 человек (+889 за минувшие сутки. Такие данные приводит оперштаб.

Permkrai.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 128 026 жителей региона получили первую прививку (+180 за минувшие сутки) и 471 955 человек (+707 за минувшие сутки) полностью привиты.

Также известно, что ещё 1126 человека прошли повторную вакцинацию (+2 за минувшие сутки). В настоящее время Алтайский край получил уже 782 793 комплекта вакцины (+55 800 за минувшие сутки).

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