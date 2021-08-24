Улан-Удэ, 24 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Бурятии в 2020 году не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Об этом заявил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа

По его словам, этого удалось достичь благодаря массовой вакцинации от гриппа — всего было привито 570 тыс. человек или почти 60% населения.

«Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого. Поэтому задача на сегодня для всех одна — пройти вакцинацию против гриппа», — отметил он.

Сергей Ханхареев добавил, что для прививок используются отечественные вакцины, которые безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа.