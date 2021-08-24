Вашингтон, 24 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. На эвакуационных рейсах из Афганистана, власть в котором захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), родились по меньшей мере трое детей. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил глава Транспортного командования (USTRANSCOM) вооружённых сил США генерал Стивен Лайонс.

jakobking85 Новорожденный на руках

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«С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребёнок родился на рейсе с базы Раммштайн (в Германии — прим. ИА REGNUM). На самом деле их было больше. Мои последние данные — три (ребёнка — прим. ИА REGNUM)», — уточнил Лайонс, добавив, что формально такой подсчёт не ведётся.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Тысячи граждан Афганистана, а также граждан других государств пытались улететь из страны на эвакуационных рейсах.

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По данным CNN, попасть в аэропорт Кабула удаётся лишь «небольшому количеству» афганцев, так как их судьба произвольно решается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проверяющими документы при входе в аэропорт. По оценкам США, страну пытаются покинуть от 50 тыс. до 65 тыс. афганских союзников с семьями.