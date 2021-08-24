Барнаул, 24 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 24 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4531 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 655 (-168 за минувшие сутки), из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за минувшие сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 087 человек, +40 за минувшие сутки) и ОРВИ (44 057 человек, + 218 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3823 детей (+20 за минувшие сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (68 646 человек, +262 за минувшие сутки) новый вирус победили 52 298 человек (+202 за минувшие сутки).

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