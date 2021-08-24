Уфа, 24 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Экс-прокурора осудили за получение взятки в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка

В суде было установлено, что обвиняемый 42-летний бывший Учалинский межрайонный прокурор с 2016 по 2018 год получал деньги от бизнесмена. За это он должен был осуществлять общее покровительство и попустительство по службе в пользу предпринимателя при осуществлении им и принадлежащими ему двумя организациями деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, разработкой месторождений и обработкой природного камня.

«В случаях выявления прокуратурой и органами контроля нарушений действующего законодательства, прокурор не принимал входящие в его полномочия меры прокурорского реагирования, а также оказывал давление на руководство органов контроля или иным образом оказывал содействие предпринимателю, чтобы избежать привлечения его к ответственности за допущенные нарушения. За 2 года прокурор получил взятку на общую сумму более 660 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ РФ Башкирии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал.

«Белорецким межрайонным судом бывший прокурор был оправдан. Апелляционным определением Верховного суда республики оправдательный приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Белорецкий межрайонный суд при повторном рассмотрении дела, счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил бывшему прокурору наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в пятикратном размере взятки в общей сумме 3 млн 312 тыс. рублей. Он взят под стражу в зале суда», — сообщает пресс-служба ведомства.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вынесли приговор по делу о взятке сотруднику ГИБДД.