Петропавловск-Камчатский, 24 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Школы Камчатского края готовы к учебному году и примут 1 сентября более 36 тысяч ребят. Около 3,5 тыс. учеников — первоклассники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе министерства образования региона.

Пресс-служба администрации Оренбурга Школа

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1 сентября на полуострове начнёт работать 121 школа. Рекомендации Роспотренадзора на Камчатке намерены строго соблюдать. В частности, школьникам ежедневно будут измерять температуру, в классах намерены регулярно обеззараживать воздух и дезинфицировать помещения, а ученики не будут переходить из кабинета в кабинет.

Помимо школьников, в сентябре начнут учиться 6,5 тыс. студентов профессиональных образовательных организаций, в том числе почти 3 тыс. первокурсников.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в Камчатском крае начнётся в очном режиме, с соблюдением всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора. В торжественных линейках будут участвовать только первоклассники, девятиклассники и выпускники.