Москва, 24 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. С начала 2021 года Москва заключила 45 контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку медицинского оборудования на сумму свыше 23 млрд рублей. Об этом 24 августа сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

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Он напомнил, что город начал заключать контракты жизненного цикла с конца 2019 года.

«Механизм оказался широко востребованным среди производителей медтехники, и менее чем за два года с ними подписано более 100 контрактов на сумму свыше 80 миллиардов рублей», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра рассказал, что в 2021 году заключено 45 КЖЦ на сумму 23,1 млрд рублей. Ожидается поставка более 600 моделей оборудования.