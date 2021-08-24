Токио, 24 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Параолимпийская сборная России пройдёт 30-й на церемонии открытия Игр в Токио. Об этом 24 августа сообщает оргкомитет Параолимпиады.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Российские спортсмены выступают на Параолимпийских играх в Токио под аббревиатурой RPC — Параолимпийского комитета России (ПКР).

Знаменосцами команды будут двукратная чемпионка Параолимпиады в беге на 1500 метров Елена Паутова и 10-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин.

Всего в параде атлетов на церемонии открытия примут участие 183 команды. Первой пройдёт команда беженцев, последней — сборная Японии.

Церемония открытия Параолимпийских игр пройдёт в Токио 24 августа, церемония закрытия — 5 сентября.

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