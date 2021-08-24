Махачкала, 24 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Дагестане 23 августа пришлось спасать туристов, которые оказались заблокированными на участке местности возле реки Квартал в Гунибском районе. Из-за сильного ливня уровень воды в реке резко поднялся, в результате чего оказалась в западне группа незарегистрированных туристов в количестве 15 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ливень

На помощь пострадавшим прибыли спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. Людей эвакуировали. По предварительной информации, одного человека унесло потоком воды. Его поиск был организован, однако результаты пока неизвестны.

В тот же день в этой местности была обнаружена группа людей из 15 человек, которым также оказана помощь в эвакуации. Всего спасено 30 человек, в том числе десять детей. Спасательные работы проходили уже в позднее время суток и осложнялись плохой видимостью и погодными условиями.

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Напомним, в тот же день, 23 августа, селевой поток в Левашинском районе Дагестана унёс автомашину, в которой находились два человека. Результаты их поиска пока неизвестны.