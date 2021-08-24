Москва, 24 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Москве разработан план-график комплексного развития бывшей промышленной зоны «Зюзино», которая расположена на юго-западе столицы, сообщили в Строй комплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация. Застройка

На территории бывшей промзоны «Зюзино» площадью более 6,5 га будет построено новое жильё по программе реновации. Всего планируется возвести 144 тыс. кв. метров недвижимости.

Застройка промзоны позволит Москве получить около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в промышленных зонах Москвы до конца 2021 года будет построено около 4,1 млн кв. метров недвижимости.

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