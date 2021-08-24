Петропавловск-Камчатский, 24 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Учебный год в Камчатском крае начнётся в очном режиме, с соблюдением всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора. В торжественных линейках будут участвовать только первоклассники, девятиклассники и выпускники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе министерства образования края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«В Камчатском крае торжественные линейки 1 сентября пройдут в очном формате с разделением по классам и параллелям для первоклассников и выпускников 9-х и 11-х классов. Если позволят погодные условия, то они состоятся на открытом воздухе с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В случае непогоды торжественные мероприятия проведут в школах», — отметила начальник отдела общего образования министерства образования Камчатского края Майя Солодовник.

Все школы Камчатки к началу учебного года уже готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российские школы начнут новый учебный год в традиционном формате, 16 августа заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.