Сан-Диего, США, , 08:43 — REGNUM В первый раз за всю историю Военно-морских сил (ВМС) США командиром атомного американского авианосца стала женщина. Об этом 23 августа сообщил ряд немецких СМИ.

Авианосец Abraham Lincoln U.S. Navy

Уточняется, что капитана Эми Бауэрншмидт назначили на должность командира авианосца Abraham Lincoln в декабре 2020 года, а 19 августа в Сан-Диего прошла торжественная церемония вступления её в должность.

Отметим, 49-летняя Бауэрншмидт является уроженкой города Милуоки (штат Висконсин) и после того, как женщинам позволили служить в ВМС США, стала в 1994 году одной из первых выпускниц военно-морской академии.

Также после этого она была пилотом авиации американских ВМС и налетала в общей сложности свыше трех тыс. часов. С 2016 года являлась старшим помощником командира указанного американского авианосца.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года стало известно, что командиром атомного авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln будет женщина-капитан Эми Бауэрншмидт.