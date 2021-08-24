Командиром авианосца ВМС США впервые в истории стала женщина
Сан-Диего, США, 24 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В первый раз за всю историю Военно-морских сил (ВМС) США командиром атомного американского авианосца стала женщина. Об этом 23 августа сообщил ряд немецких СМИ.
Уточняется, что капитана Эми Бауэрншмидт назначили на должность командира авианосца Abraham Lincoln в декабре 2020 года, а 19 августа в Сан-Диего прошла торжественная церемония вступления её в должность.
Отметим, 49-летняя Бауэрншмидт является уроженкой города Милуоки (штат Висконсин) и после того, как женщинам позволили служить в ВМС США, стала в 1994 году одной из первых выпускниц военно-морской академии.
Также после этого она была пилотом авиации американских ВМС и налетала в общей сложности свыше трех тыс. часов. С 2016 года являлась старшим помощником командира указанного американского авианосца.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года стало известно, что командиром атомного авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln будет женщина-капитан Эми Бауэрншмидт.