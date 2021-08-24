Киев, 24 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. 23 августа в Киеве состоялась встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Переговоры политиков прошли в кулуарах саммита «Крымская платформа». Об этом передает пресс-служба польского лидера.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Анджей Дуда

«Одной из центральных тем в переговорах стал российско-германский газопровод «Северный поток — 2». Польша и Украина образуют сплоченный и последовательный фронт, выступающий против этого соглашения, которое, к сожалению, снижает безопасность значительной части Европы. В рамках нынешней встречи стороны еще раз консолидировали свои позиции по этому поводу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что еще одной важной темой встречи стало «примирение Польши и Украины в области исторической памяти». «Стороны зафиксировали, что спорные вопросы из области исторической памяти до сих пор не решаются так, как этого хотелось бы. Поэтому они договорились двигаться к примирению», — указано в пресс-службе президента Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, Анджей Дуда направился в Киев 23 августа. Помимо встречи с президентом Зеленским польский лидер принял участие в саммите «Крымская платформа», а 24 августа он планирует принять участие в праздновании Дня независимости Украины.