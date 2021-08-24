Красноярск, 24 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Красноярском крае анонсировали прямую линию с губернатором региона Александром Уссом.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, прямая линия пройдёт 9 сентября. Начало — в 17:00 по местному времени.

Усс ответит на вопросы населения в прямом эфире на телеканале «Енисей» и ОТР. Жителям края предлагают отправлять свои вопросы до 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов регионов проводить свои прямые линии.

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