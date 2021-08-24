Стокгольм, , 08:39 — REGNUM Стокгольм обеспокоен состоянием демократии в России. В преддверии парламентских выборов, проведение которых запланировано на сентябрь, в РФ якобы уменьшается присутствие демократии, а «оппозиционным политикам отказывают в возможности баллотироваться». Это вызывает тревогу. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде в ответе на запрос члена риксдага (шведского парламента) Ханса Валльмарка. Политик ранее выступил с предложением в том числе не признавать результаты предстоящего в России голосования.

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«Правительство внимательно наблюдает за развитием внутриполитических событий в России», — уточнила Линде, слова которой приводит RT

Как председатель ОБСЕ, она также выразила сожаление в связи с тем, что Москва «неоправданно ограничила» численность миссий наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, что в итоге привело к полному неприсутствию представителей этих структур на выборах в России.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что «шведы, по сути, возглавили процесс по дискредитации российских выборов».

Что касается отведения от выборов в России представителей оппозиционных движений, то сенатор в беседе с изданием назвал это «враньём чистой воды».

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«К выборам не допускают людей, которые, например, имеют судимость или находятся под следствием, имеют зарубежные счета, активы, второе гражданство. Такие люди не могут — не только по российским, но и по законам других стран — участвовать в выборах. А они специально раскручивают таких кандидатов, чтобы получить отказ ЦИК в регистрации, чтобы потом обвинить Россию в «нарушении демократических норм», — констатировал Джабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БДИПЧ ОБСЕ заявила о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму РФ в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности. Представители Бюро ОБСЕ считают, это лишает смысла наблюдение вообще.