Уфа, 24 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. 12 лесных пожаров продолжают бушевать в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Firecorps.org Лесной пожар

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Сообщается, что за минувшие сутки в республике возникло десять очагов природных пожаров на общей площади 61,15 га. При этом огнеборцам удалось ликвидировать 12 природных пожаров на площади 222,61 га.

Отмечается, что в регионе продолжают бушевать 12 лесных пожаров на общей площади 1176,05 га, из них удалось локализовать восемь лесных пожаров на общей площади 328,45 га, не локализованными остаются четыре очага природных пожаров на площади 847,6 га.

С огнем продолжают борьбу 353 спасатели на 76 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в заповеднике Башкирии вспыхнул природный пожар.