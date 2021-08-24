Калуга, 24 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Калуге завершена подготовка школ к новому учебному году, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления образования города Ольгу Лыткину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

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В 2021 году из городского бюджета на подготовку к новому учебному году школ было выделено 20,1 млн рублей, на ремонт детских садов — 5,3 млн рублей, учреждения дополнительного образования получили 500 тыс. рублей. В 14 школах и детсадах были отремонтированы санузлы, в семи — прачечные и медицинские блоки, в 33 заменены оконные блоки. В 13 школах и детсадах были отремонтированы актовые, музыкальные и спортивные залы. В 14 детсадах и школах отремонтировали кровли, в пяти были приведены в порядок системы жизнеобеспечения. В пяти школах отремонтировали фасады, а в школе №50, заменили асфальт на пришкольной территории. Было закуплено 75 тысяч учебников на общую сумму 45,5 млн рублей. К 1 сентября в 27 школах будет обновлено оборудование компьютерных классов. В школе №38 в 2021/22 учебном году откроется центр образования «Точка роста», это учебное заведение также получит цифровую лабораторию. На базе школы №25 заработает детский технопарк «Кванториум». Бесплатным горячим питанием в новом учебном году будут обеспечены 18 тысяч учеников начальной школы, 800 детей с ограниченными возможностями и 1,8 тысячи детей из малообеспеченных семей. Все школы взяты под охрану, с 1 сентября, после того, как будут подведены итоги повторных торгов, будут взяты под охрану и все детские сады.

«Рассматривается возможность использования для охраны школ системы безопасности на базе искусственного интеллекта — по примеру обнинского лицея «Держава», В этом учебном заведении такая система не только отвечает за безопасность учеников и педагогов, но и собирает данные о температуре, влажности в помещениях, о работе коммунальных систем. Затем вся информация направляется в центр управления», — отметила Ольга Лыткина.