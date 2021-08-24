Токио, 24 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Правительство Японии планирует выкупать рыбу, выловленную на северо-востоке страны, где находится префектура Фукусима и будет осуществляться сброс в океан очищенной от радиации воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», для последующей продажи после спада общественного резонанса. Об этом 24 августа сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

В пакет временных мер по поддержке рыболовной отрасли входит создание специального фонда, который должен будет выкупать по обычным рыночным ценам долго хранящиеся при заморозке морепродукты из указанного региона. Ожидается, что со временем общественный резонанс вокруг сброса воды начнёт спадать и сохранённую продукцию можно будет пустить в продажу. Также власти намерены усилить пропагандистскую кампанию о безопасности очищенной воды с АЭС, предполагаемой к сбросу в океан. В частности — провести эксперимент по выращиванию в этой воде морепродуктов.

Напомним, что решение о сбросе в океан значительных объёмов воды с аварийной атомной станции «Фукусима-1» было принято 13 апреля. Процесс окончательной подготовки воды к сбросу, по словам японских экспертов, продлится около двух лет. Всего же 1,25 млн тонн скопившейся на территории АЭС очищенной воды планируется сбрасывать в океан небольшими дозами в течение 30 лет. Данные планы Японского правительства вызываю обеспокоенность соседних государств, включая Китай, Южную Корею и Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что процесс сброса воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» в океан будет полностью проконтролирован международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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