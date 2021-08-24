Аксайский район, Ростовская область, , 08:35 — REGNUM В Ростовской области назвали имена двух претендентов на пост главы администрации Аксайского района. Всего на конкурс было подано шесть заявок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципального образования.

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Все претенденты на руководящий пост приняли участие в конкурсном отборе. По итогам тестирования и собеседования на финишную прямую вышли исполняющий обязанности главы Аксайского района Сергей Бодряков и Ольга Тхак, курирующая социальную сферу в Шахтах.

Контракт с новым руководителем будет заключён 24 августа по итогам голосования депутатов муниципального парламента.

ИА REGNUM сообщало, что бессменный на протяжении почти 30 лет глава Аксайского района Виталий Борзенко весной 2021 года стал фигурантом громкого уголовного дела о многолетнем мошенничестве, участии в организованной преступной группе, превышении должностных полномочий.

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