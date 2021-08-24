Москва, 24 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу проработать меры поддержки в целях увеличения возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища сроком до пяти-семи лет. Об этом сообщает пресс-служба Абрамченко.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Необходимо предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей. Минсельхоз России по поручению вице-премьера проработает меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища до 5−7 лет», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, как сообщили в пресс-службе вице-премьера, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозогранизациях, фермерских хозяйствах и у ИП составит семь млн тонн, что на 3% выше показателя 2020 года. Производство картофеля планируется увеличить на 5%, а собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до следующего урожая.