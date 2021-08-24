Иркутск, 24 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Сигнализация о разгерметизации кабины сработала на самолете Boeing 737−500 авиакомпании Utair, который летел из Москвы в Иркутск. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошёл 23 августа.

Самолёт

Также отмечается, что воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска. На борту воздушного судна находились 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Пострадавших нет.

По факту произошедшего организована проверка исполнения требований законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Сочи благополучно приземлился самолет авиакомпании Azur Air, экипаж которого ранее принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за возможной разгерметизации кабины.

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