Москва, 24 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Сборная Парагвая одержала победу над командой США в третьем туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 9:4.

Kevin Gong Пляжный футбол

В группе А сборная Парагвая набрала три очка и заняла третье место. Команда США с тремя поражениями и без набранных очков стала четвёртой. Обе команды завершили выступление на чемпионате мира.

Первое место в группе А заняла сборная России, которая в четвертьфинале встретится с Испанией. Второй стала Япония, которая сыграет с Таити.

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