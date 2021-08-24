Москва, 24 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих подобного рода инициативы. Об этом 24 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

Onf.ru Флаги ОНФ

ОНФ также предлагает предусмотреть необходимость обязать операторов на безвозмездной основе уведомлять своих клиентов о подозрительных звонках и блокировать сомнительные номера без судебных разбирательств.

С поддержкой данной инициативы выступил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. По его словам, проект ещё «достаточно сырой», однако сама мера по блокировке серых номеров относится к категории крайне актуальных задач.

По данным зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, ежемесячно махинации телефонных мошенников обходятся жителям России в 3,5−5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к появлению новой схемы мошенничества привело изменение условий пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Граждане начали получать сообщения от мошенников, где утверждалось, что мессенджер станет платным для пользователей, которые не перешлют эти сообщения другим контактам. За пересылку СМС-сообщения взимается плата.

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