Москва, 24 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В парках Москвы в ночь с 27 на 28 августа в шестой раз состоится акция «Ночь кино». Мероприятия пройдут с соблюдением правил безопасности, сообщается на портале мэра столицы.

PublicDomainPictures Кино

В этом году мероприятия в рамках акции пройдут в пяти парках «Северное Тушино», «Сокольники», «Кузьминки», «Фили» и в музее-усадьбе «Люблино». Посмотреть кино можно будет бесплатно.

Посетителей парков ждут не только кинопоказы, но и экскурсии, встречи с режиссерами, викторины и концерты. Посмотреть кино можно будет бесплатно, но требуется предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт 28 августа в офлайн-формате.

Читайте подробнее: «Ночь кино» в России пройдёт в стандартном формате