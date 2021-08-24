Самара, 24 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Самарской области. Об этом 23 августа сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании областного оперативного штаба.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Отмечается, что система здравоохранения региона работает в напряженном режиме. В настоящее время в госпиталях получают лечение 3446 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. При этом 90% пациентов находятся в средней степени тяжести, а 55,3% таких пациентов являются кислородозависимы.

Сообщается, что среднесуточный расход кислорода в регионе за неделю увеличился почти на тонну. В госпиталях области свободными остаются 11,6% инфекционных коек.

«По сравнению с неделей ранее на предыдущей неделе несколько снизились темпы вакцинации. Сейчас привиты более 983 тысяч человек, из них свыше 828 тысяч завершили вакцинацию. На данный момент от плана, который составляет 60% взрослого населения, которое необходимо привить до 1 сентября, выполнено 63,19%. К 1 ноября необходимо привить 80% жителей старше 18 лет», — приводит пресс-служба слова Беняна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали стабилизацию заболеваемости COVID-19.